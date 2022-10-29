Боец ЛНР о прекращении пыток со стороны ВСУ: «Они стремятся в Европу»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 387

Боец Народной милиции ЛНР Чупра заявил о прекращении пыток со стороны ВСУ после появления Красного Креста

Боец ЛНР о прекращении пыток со стороны ВСУ: «Они стремятся в Европу»

Фото: Сайт Международного комитета Красного Креста - www.icrc.org

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Тема:
Специальная военная операция России

Бывший пленник провел у украинских военных более двух месяцев в плохих условиях.

Силовики Украины прекратили пытки военнослужащих второго корпуса Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) после того, как в колонии под Днепропетровском появились представители Красного Креста. Об этом рассказал освобожденный из украинского плена боец Александр Чупра в беседе с РИА Новости.

«Избиения, слава богу, прекратились, так как подъехал Красный Крест. Понимали ЗСУшники (украинские силовики. — Ред.), что если будут нас избивать, то мы можем [сообщить об этом] Красному Кресту, а это международная организация. Они (украинские власти. — Ред.) стремятся в Европу», — сказал военный.

Он был в плену более двух месяцев. По словам военнослужащего, пленников плохо кормили, держа в плохих условиях.

«Поначалу обращение было вообще никакое. Пол-пайки давали, ну реально не наедаешься. Ничего у нас не должно было быть. В чем тебя одели — так тебя запустили в камеру, так ты сидишь. У тебя нара — скатку ты собрал и просто сидишь на кровати, то есть на наре», — вспомнил Чупра.

До этого бывший пленный сообщал, что украинские силовики шантажировали родственников пленных при помощи видео. На записи узники произносили заранее подготовленный текст. Кроме того, были сообщения о том, что пленников заставляли стоять на коленях всю воздушную тревогу или же петь гимн четыре раза.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как военные РФ отбили попытку наступления ВСУ у Кременной.

Тема:
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