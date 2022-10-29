Нам сверху видно все: вертолеты Ка-52 и Ми-28 ВКС РФ наносят удары по ВСУ

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист 5 724

Армейская авиация отмечает 74-ю годовщину со дня основания первой вертолетной эскадрильи.

Фото, видео: ТАСС / Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Винтокрылые машины ВКС РФ продолжают наводить ужас на противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Накануне, 28 октября, армейская авиация России отметила в небе 74-ю годовщину со дня основания первой вертолетной эскадрильи.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Аллигаторы» точно в цель отправили ракеты «Вихрь».

С воздуха армейской авиацией — ударными вертолетами Ка-52, Ми-28, Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 — осуществляется поддержка выполнения боевых задач сухопутными подразделениями, передвижения колонн, доставка десанта, военных грузов.

Вертолетчики обеспечивают огневое поражение противника с воздуха, уничтожая живую силу, укрепления, военную и бронированную технику ВСУ. Ударные вертолеты несут пушечное, неуправляемое и управляемое ракетное вооружение, которое ежедневно по координатам авианаводчика обрушивается на позиции противника.

Тема:
Специальная военная операция России
29 окт
ВСУ получили жесткий отпор при попытке прорыва позиций ВС РФ в ДНР
29 окт
«Малыш», «Кот» и «Француз»: как бойцы СВО придумывают себе позывные
29 окт
Приступить к ликвидации: кадры работы российского беспилотника «КУБ»
29 окт
В Севастополе уничтожили надводный беспилотник и БПЛА
29 окт
В Запорожской области ликвидировали боевиков-выходцев из Чечни
29 окт
Боец ЛНР о прекращении пыток со стороны ВСУ: «Они стремятся в Европу»
29 окт
Пушилин заявил об успехах на линии соприкосновения в ДНР: противник повержен
29 окт
Три человека погибли в результате удара ВСУ по районам ДНР
29 окт
Пора сдаваться: Стремоусов раскрыл истинное положение боевиков ВСУ под Херсоном
28 окт
Дроны-камикадзе точно в цель бьют по боевикам ВСУ
+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.53
0.17 61.13
-0.44
Недоброе утро: рейтинг знаков зодиака, переживающих тяжелое похмелье

Последние новости

17:40
До летального исхода: врач рассказал о смертельной опасности детского вируса
16:59
Раздал награды: Карл III выдал причастность Великобритании к диверсии на «СП»
16:40
Ведущая «Орла и решки» Юлия Коваль восстановила девственность после родов
16:29
ВСУ получили жесткий отпор при попытке прорыва позиций ВС РФ в ДНР
16:24
«Малыш», «Кот» и «Француз»: как бойцы СВО придумывают себе позывные
16:02
«Пример традиционного брака»: 55-летняя Яна Поплавская вышла замуж

Сейчас читают

Я много функциональная персона: Бузова привезла в ДНР гумпомощь
Могила Игоря Кириллова спустя год после смерти остается без памятника
Потерявший жену в ДТП Сумишевский перестал видеть детей: «К сожалению, так»
Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика