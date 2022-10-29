Нам сверху видно все: вертолеты Ка-52 и Ми-28 ВКС РФ наносят удары по ВСУ

Винтокрылые машины ВКС РФ продолжают наводить ужас на противника в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Накануне, 28 октября, армейская авиация России отметила в небе 74-ю годовщину со дня основания первой вертолетной эскадрильи.

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Аллигаторы» точно в цель отправили ракеты «Вихрь».

С воздуха армейской авиацией — ударными вертолетами Ка-52, Ми-28, Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 — осуществляется поддержка выполнения боевых задач сухопутными подразделениями, передвижения колонн, доставка десанта, военных грузов.

Вертолетчики обеспечивают огневое поражение противника с воздуха, уничтожая живую силу, укрепления, военную и бронированную технику ВСУ. Ударные вертолеты несут пушечное, неуправляемое и управляемое ракетное вооружение, которое ежедневно по координатам авианаводчика обрушивается на позиции противника.