«Малыш», «Кот» и «Француз»: как бойцы СВО придумывают себе позывные

Многие подходят к выбору боевого прозвища творчески и с юмором.

Использование бойцами позывных вместо реальных имен в зоне проведения специальной военной операции (СВО) продиктовано необходимостью. Об этом рассказал командир первого ударно-штурмового батальона 131-го полка Донецкой народной республики (ДНР) Максим Дроздов, известный боевым товарищам, как «Индус».

Он отметил, что в 2014 году, с началом конфликта в Донбассе, позывные давались, чтобы скрыть настоящие имена и фамилии бойцов. Делалось это в целях безопасности самих военнослужащих и их семей.

«Если человек попадал в плен, естественно, у него спрашивали, где он служит, с кем. Требовали называть фамилии сослуживцев и командиров. Потом начинались угрозы семьям и родным. А так, по позывному, не понятно, кто есть кто, попробуй еще найди», — пояснил «Индус» в интервью «МК».

По словам военного, позывной чаще всего дается короткий — «Док», «Сержант», «Кот» — потому что кричать в рацию «Сергей Николаевич» неудобно. Кроме того, позывные у бойцов одного подразделения не должны повторяться и похоже звучать, чтобы не было путаницы при обращении.

В целом же, строгих правил выбора позывного нет, отмечает «Индус». Как правило, боец сам выбирает себе позывной. Это может быть детское или школьное прозвище, производное от фамилии или страны.

Некоторые подходят к выбору боевого прозвища творчески и с юмором. Например, у огромного по габаритам человека может быть позывной «Малыш». А бойцы отдельных подразделений придумывают себе позывные из одного смыслового ряда, например, по национальностям: «Бельгиец», «Француз», «Немец».

Сам Дроздов до конфликта в родном Донбассе несколько лет жил и работал в Индии, поэтому и выбрал себе позывной «Индус». Один из его боевых товарищей, командир танкового полка, назвал себя «Казаком», так как он на самом деле потомственный казак, чьи предки несколько веков служили Отчизне.

«Сейчас, с начала специальной военной операции, как правило, каждый сам себе придумывает позывной. Раньше позывные были штатные. В каждой структуре есть таблица позывных должностных лиц. К примеру, у меня раньше позывной был — название города. Я ушел, на мое место пришел другой офицер, и этот позывной автоматически присвоили ему», — отметил боец.

Есть и негласные запреты при выборе позывного. Так, не принято использовать слова из ненормативной лексики или выбирать то, что можно увязать с суеверием. «Индус» рассказал о бойце, который выбрал себе позывной «Двухсотый» и на самом деле погиб на шестой день. Совпадение или нет, но многие считают, что боец сам нагнал на себя беду, отметил военный.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что депутат Госдумы Виталий Милонов, воющий добровольцем в зоне СВО, выбрал себе позывной «Густав», однако боевые товарищи обращаются к нему в основном по отчеству — Валентиныч, на что он не обижается.