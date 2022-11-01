Основатель банка Tinkoff объявил об отзыве бренда

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 95

Также предприниматель опроверг информацию о том, что передумал отказываться от гражданства РФ.

Основатель банка Tinkoff объявил об отзыве бренда

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Предпринимать Олег Тиньков предупредил о начале отзыва бренда Tinkoff из российского банка. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Я начинаю процесс отзыва своего бренда „Тинькофф“ из банка <…> У вас новый хозяин, которым вы там манипулируете, ну и переименуйте его», — написал предприниматель.

Он также рассказал, что его пост об отказе от российского гражданства, опубликованный накануне, куда-то исчез. Многие расценили это как изменение планов предпринимателя, однако Тиньков данную информацию опроверг.

Позже ТАСС со ссылкой на банк «Тинькофф» сообщил, что все юридические права на бренд Tinkoff принадлежат кредитной организации.

О намерении продать свою долю в TCS Group Олег Тиньков заявил в конце апреля. Тогда же стало известно, что 35% акций семьи предпринимателя выкупил «Интеррос» Владимира Потанина. Все это время в банке, носящем имя бизнесмена, отказывались комментировать данное событие, объяснив лишь, что это его «личное мнение». Также там объявили, что финансовая организация откажется от прежнего бренда, так как переросла его изначальный смысл.

К слову, Олег Тиньков решил отказаться от бизнеса в России из-за спецоперации, которую он не поддержал и заявил о том, что он не хочет ассоциироваться с РФ. При этом подчеркнул, что против самих россиян ничего не имеет, более того, выражает любовь к тем, кто выступает против СВО.

Кроме банка, предприниматель в прошлом развивал в РФ сеть магазинов бытовой техники «Техношок», инвестировал в производство замороженных полуфабрикатов под брендом «Дарья», также владел пивоваренной компанией и сетью ресторанов «Тинькофф», музыкальным магазином «Music Шок», рекорд-лейблом «Шок Records».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на основателя и экс-владельца «Тинькофф Банка» Олега Тинькова.

Тема:
Специальная военная операция России
1 нояб
«Великие герои»: Басков рассказал о трогательной встрече с командиром батальона
1 нояб
За что боролись, на то и напоролись: как РФ накажет Украину за срыв зерновой сделки
1 нояб
Выжигают огнеметами и добивают артиллерией: кадры наступления ВС РФ под Лисичанском
1 нояб
Мощные удары авиации под прикрытием ЗРК: лучшее видео из зоны СВО за день
1 нояб
МАГАТЭ: взрыв у ЗАЭС привел к отключению линии электропитания четвертого блока
31 окт
Назаров высказался о Галкине* и других уехавших звездах: «Отсутствие совести»
31 окт
Шойгу поручил доложить о завершении частичной мобилизации до 1 ноября
31 окт
Передовые технологии: механики Росгвардии ремонтируют боевую технику в зоне СВО
31 окт
Украинские медики бросали раненых солдат умирать, потому что их «тяжело» нести
31 окт
Мэр Северодонецка Моргунов: ВС РФ добиваются прекращения агрессии ВСУ
Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
61.62
0.09 61.12
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 ноября

Последние новости

14:21
Отменить и уничтожить Россию: политолог рассказал о новой провокации США
14:19
Даниил Фомин стал лауреатом премии «Джентльмен года — 2022»
14:07
Не дышите: врач назвал главную опасность капель от насморка
13:58
«Великие герои»: Басков рассказал о трогательной встрече с командиром батальона
13:45
Один случай на сто тысяч: врач рассказала о недуге дочери Огурцовой
13:36
Основатель банка Tinkoff объявил об отзыве бренда

Сейчас читают

В музее Мелитополя нашли азбуку, учившую детей ненавидеть русских. Фото
Королевский размах: подруга рассекретила точную сумму астрономических гонораров Киркорова
24-летний актер и певец Ли Джихан погиб в давке в Сеуле
«Ситуация хаоса» впереди: экономика Евросоюза без России неконкурентоспособна

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика