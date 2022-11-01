Основатель банка Tinkoff объявил об отзыве бренда

Предпринимать Олег Тиньков предупредил о начале отзыва бренда Tinkoff из российского банка. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Я начинаю процесс отзыва своего бренда „Тинькофф“ из банка <…> У вас новый хозяин, которым вы там манипулируете, ну и переименуйте его», — написал предприниматель.

Он также рассказал, что его пост об отказе от российского гражданства, опубликованный накануне, куда-то исчез. Многие расценили это как изменение планов предпринимателя, однако Тиньков данную информацию опроверг.

Позже ТАСС со ссылкой на банк «Тинькофф» сообщил, что все юридические права на бренд Tinkoff принадлежат кредитной организации.

О намерении продать свою долю в TCS Group Олег Тиньков заявил в конце апреля. Тогда же стало известно, что 35% акций семьи предпринимателя выкупил «Интеррос» Владимира Потанина. Все это время в банке, носящем имя бизнесмена, отказывались комментировать данное событие, объяснив лишь, что это его «личное мнение». Также там объявили, что финансовая организация откажется от прежнего бренда, так как переросла его изначальный смысл.

К слову, Олег Тиньков решил отказаться от бизнеса в России из-за спецоперации, которую он не поддержал и заявил о том, что он не хочет ассоциироваться с РФ. При этом подчеркнул, что против самих россиян ничего не имеет, более того, выражает любовь к тем, кто выступает против СВО.

Кроме банка, предприниматель в прошлом развивал в РФ сеть магазинов бытовой техники «Техношок», инвестировал в производство замороженных полуфабрикатов под брендом «Дарья», также владел пивоваренной компанией и сетью ресторанов «Тинькофф», музыкальным магазином «Music Шок», рекорд-лейблом «Шок Records».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бизнесмен Олег Дерипаска подал в суд на основателя и экс-владельца «Тинькофф Банка» Олега Тинькова.