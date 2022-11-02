Поплавская заявила, что Зеленский погрузил Украину в Средневековье

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 888

Поплавская заявила о погружении Украины в средневековье из-за халатности Зеленского

Поплавская заявила, что Зеленский погрузил Украину в Средневековье

Фото: © РИА Новости / Александр Уткин

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Тема:
Специальная военная операция России

Знаменитая актриса уверена, что полная темнота образумит граждан Незалежной.

Украинский лидер Владимир Зеленский отбросил свое государство далеко в прошлое. Теперь украинцы остались без света и делают атмосферные снимки мрачных городов, погрузившихся в полную тьму. В этом уверена актриса Яна Поплавская.

«Может, сидя в темноте граждане Украины задумаются о том, за что они получают „обратку“ и спросят своего президента — какого хрена ты полез на рожон, не остановил геноцид в Донбассе, не выполнил Минские договоренности и сделал все, чтобы напрочь разругаться с Россией?», — написала звезда в своем Telegram-канале.

Она отметила, что все случившееся стало следствием «зигующих маршев Правого сектора* с нацистской символикой» и «скачек на Майдане». По мнению Поплавской, президент Незалежной ставит в приоритет западных союзников и не думает о своем народе. Он отправляет невинных украинцев погибать на передовую и заставляет страдать все государство.

«Почему Зеленский отправляет на убой тысячи простых украинских парней. Почему он погрузил страну в средневековье… Можно быть „отличным парнем“, который в лепешку расшибется за Байдена, Шольца и Урсулу, но своих земляков будет заставлять страдать», — возмутилась Поплавская.

Яна Евгеньевна призвала граждан Украины воспользоваться ночной тишиной и дать волю своим мыслям. По мнению актрисы, им пора расставить приоритеты и сложить политический пазл.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 55-летняя Поплавская вышла замуж.

* — экстремистская организация, запрещенная на территории России.

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