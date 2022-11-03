Саперы ЛНР разминируют до десяти гектаров территории в день

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Повторно минировать поляны — излюбленная тактика противника. Именно поэтому вокруг создаются безопасные тропы.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Каждый день саперы народной милиции ЛНР обследуют до десяти гектаров территории. Сейчас, когда трава постепенно сходит на нет, обнаружить ту же противотанковую мину становится легче.

Вот только рядом с ней, как правило, по несколько противопехотных. А под миной может оказать сюрприз в виде еще одной такой же. Ярослав Богат увидел, как саперы обезвреживают леса республики.

Содержимым ценного груза бойцы тут же дополняют свою экипировку. От волонтеров прямиком на оборонительные позиции. Саперы надеются, что аптечки не пригодятся, а вот металлоискатели сразу же идут в ход.

Ежедневно саперы Народной милиции ЛНР обследуют до десяти гектаров территории. Еще недавно этот небольшой клочок земли — был передовой, он буквально усеян смертельными ловушками, их украинские солдаты устанавливали в надежде сорвать наступление наших бойцов.

«Еще летом вся эта поляна, на которой десятки мин, была полностью покрыта высокой травой, но даже сейчас, когда противотанковую мину можно обнаружить, это не значит, что на освобожденных территориях, вот таких вот, заминированных, сейчас безопасно, потому что на подходе к большим таким минам могут оказаться много противопехотных», — рассказал корреспондент.

Только за несколько часов работы на этом небольшом участке саперам удалось обезвредить полсотни противотанковых мин. Однако бойцы говорят, это лишь вершина айсберга.

«Под этими минами могут находиться абсолютно различные сюрпризы, датчики разгрузочного действия, мина на мине, может быть установлена, проволочные растяжки на подходах к минному полю могут быть установлены», — рассказал офицер Народной милиции ЛНР с позывным «Аллигатор».

Повторно минировать поляны — излюбленная тактика противника. Именно поэтому вокруг создаются безопасные тропы.

«Их довольно много мы находим, их можно сказать даже больше чем грибов, мы продвигаемся по-тихонечку», — рассказал военнослужащий Народной милиции ЛНР с позывным «Сява».

Если противотанковые мины можно увидеть невооруженным глазом, то с противопехотными лепестками все сложнее. Они сливаются с опавшей листвой. Их ВСУ разбрасывали дистанционно.

Обезвредить лепестки нельзя, поэтому саперы их уничтожают на месте.

Уже после того, как лесные тропы зачищены от противопехотных ловушек, саперы приступают к разминированию противотанковых мин. Некоторые их них можно использовать повторно. Такие заряды народная милиция ЛНР обещает вернуть бывшим владельцам, уже на других участках передовой.

Тема:
Специальная военная операция России
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