Работают вертолеты и артиллерия: лучшее видео из зоны СВО за день

Российские военные день за днем показывают свое мастерство в столкновениях с неприятелем.

Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52, которые успешно уничтожают опорные пункты и бронированную технику ВСУ. Но вертолеты способны не только сравнивать укрепления с землей, но и выполнять множество других задач. Российская авиация сопровождает колонны, доставляет десант и грузы.

А в тылу мобилизованные россияне продолжают обучение. На Сахалине на полигоне Восточного военного округа солдаты выполняют нормативы по подготовке комплексов ПТУР к стрельбе, смене огневых позиций, ведению разведки и выполнению стрельбы.

Еще одно видео в подборке — работа артиллерийских установок 2А65 «Мста-Б» Южного военного округа. Ежедневно артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу с противником.

Одна из самых главных задач российских военных — уничтожение поставленных Украине из-за рубежа образцов вооружения и военной техники.

Ранее 5-tv.ru показывал, как работает российская разведка под Херсоном.