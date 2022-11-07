Работают вертолеты и артиллерия: лучшее видео из зоны СВО за день

МО РФ опубликовало видео работы авиации, артиллерии и подготовки мобилизованных
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Российские военные день за днем показывают свое мастерство в столкновениях с неприятелем.
Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52, которые успешно уничтожают опорные пункты и бронированную технику ВСУ. Но вертолеты способны не только сравнивать укрепления с землей, но и выполнять множество других задач. Российская авиация сопровождает колонны, доставляет десант и грузы.
А в тылу мобилизованные россияне продолжают обучение. На Сахалине на полигоне Восточного военного округа солдаты выполняют нормативы по подготовке комплексов ПТУР к стрельбе, смене огневых позиций, ведению разведки и выполнению стрельбы.
Еще одно видео в подборке — работа артиллерийских установок 2А65 «Мста-Б» Южного военного округа. Ежедневно артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу с противником.
Одна из самых главных задач российских военных — уничтожение поставленных Украине из-за рубежа образцов вооружения и военной техники.
Ранее 5-tv.ru показывал, как работает российская разведка под Херсоном.
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