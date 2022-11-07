Работают вертолеты и артиллерия: лучшее видео из зоны СВО за день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 10 121

МО РФ опубликовало видео работы авиации, артиллерии и подготовки мобилизованных

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Российские военные день за днем показывают свое мастерство в столкновениях с неприятелем.

Минобороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолетов Ка-52, которые успешно уничтожают опорные пункты и бронированную технику ВСУ. Но вертолеты способны не только сравнивать укрепления с землей, но и выполнять множество других задач. Российская авиация сопровождает колонны, доставляет десант и грузы.

А в тылу мобилизованные россияне продолжают обучение. На Сахалине на полигоне Восточного военного округа солдаты выполняют нормативы по подготовке комплексов ПТУР к стрельбе, смене огневых позиций, ведению разведки и выполнению стрельбы.

Еще одно видео в подборке — работа артиллерийских установок 2А65 «Мста-Б» Южного военного округа. Ежедневно артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу с противником.

Одна из самых главных задач российских военных — уничтожение поставленных Украине из-за рубежа образцов вооружения и военной техники.

Ранее 5-tv.ru показывал, как работает российская разведка под Херсоном.

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