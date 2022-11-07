Путин сообщил о 80 тысячах мобилизованных в зоне спецоперации

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 236

Путин заявил, что в зоне спецоперации находятся около 80 тысяч мобилизованных

Путин сообщил о 80 тысячах мобилизованных в зоне спецоперации

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Специальная военная операция России

Около 50 тысяч призванных резервистов уже участвуют в боевых действиях.

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) сейчас находятся до 80 тысяч мобилизованных, из которых около 50 тысяч участвуют в боевых действиях. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион.

«У нас сейчас тысяч 50 находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. Но находится до 80 тысяч в зоне СВО. Остальные все — на полигонах», — сказал глава государства.

Ранее в рамках общения с волонтерами на Красной площади в День народного единства Путин сообщил, что общее число мобилизованных достигло 318 тысяч человек.

Известно, что призванные в рамках частичной мобилизации россияне усилили оборону вдоль берега Днепра в районе Энергодара. Большая часть бойцов там из Саратовской области. На передовой они усиливают уже существующую оборону, расположив на территории фортификационные сооружения и огневые позиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин намерен лично обсудить с россиянами выплаты мобилизованным военным.

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