Шойгу посетил командный пункт российской группировки в зоне спецоперации
Глава Минобороны заслушал доклад командующего Суровикина и вручил награды отличившимся бойцам.
Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посетил с инспекцией командный пункт Объединенной группировки российских войск (сил) в зоне специальной военной операции (СВО).
В ходе визита глава военного ведомства заслушал доклад командующего российскими силами генерала армии Сергея Суровикина о текущей оперативной обстановке, действиях противника и выполнении российскими войсками боевых задач. Отдельно Суровикин доложил об обеспечении всеми видами довольствия военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации.
В завершение визита Шойгу вручил российским военнослужащим за проявленные мужество и героизм медали «Золотая Звезда» Героя РФ, ордена Мужества и другие государственные награды.
Ранее западные военные эксперты отметили улучшение тактической слаженности России на Украине на фоне назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в зоне СВО. По словам высокопоставленного британского разведчика, тактика Суровикина «доказала свою эффективность в Сирии». Офицер заявил, что новый командующий российских войск в зоне СВО «отметился эффективностью» в качестве военного стратега.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шойгу рассказал об итогах частичной мобилизации в РФ.
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