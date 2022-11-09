Захарова заявила о готовности РФ к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации
Украинская сторона по-прежнему отказывается идти на контакт.
Фото, видео: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС; 5-tv.ru
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия готова вести переговоры с Украиной с учетом нынешней ситуации. Об этом она сообщила во время брифинга.
«Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент», — сказала Захарова.
Вчера, 8 ноября, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко рассказал, что у России нет предварительных условия для мирных переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что для начала разговора нужно лишь желание Киева.
До этого украинский президент Владимир Зеленский сообщил, при каких условиях начнутся переговоры между Киевом и Москвой. Однако 5 ноября администрация американского президента Джо Байдена призвала Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с Россией.
Как ранее писал 5-tv.ru, Захарова сравнила беспредел в Одессе с «Окаянными днями» Бунина. В городе решили снести памятник великой русской царице Екатерине II, которая сыграла решающую роль в становлении Одессы.
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