Политолог назвал сроки прекращения поставок оружия на Украину: надежда на Папу Римского

Вслед за одной страной, которая уже делает первые шаги в этом направлении, могут последовать другие. А в роли главного переговорщика, возможно, выступит Папа Римский.

Италия станет одной из первых стран, кто, возможно, окончательно и бесповоротно прекратит поставки оружия на Украину. Надеяться на это, по мнению политолога Антона Бредихина, дает тот факт, что государство уже сделало первый шаг на этом пути, приостановив военную помощь. Как будут разворачиваться события дальше, эксперт предположил в эксклюзивном интервью 5-tv.ru.

Собеседник не исключает, что на решения Италии влияет новая власть, плюс усиливается влияние Ватикана на политической арене, в том числе и в военном вопросе.

«Италия, с одной стороны, получила новое правительство — правоконсервативное, которое не настроено на конфронтацию с Российской Федерацией. А с другой стороны, Италия, как бы она ни выступала суверенным государством, но она максимально аффилирована с Ватиканом. Именно сегодня папа Римский хочет получить основную роль переговорщика в решении не только российско-украинского конфликта и вообще общемирового кризиса. И с учетом нарастания роли Папы Римского, его участия в значительных встречах, конференциях <…> Италия не может выступать актором накаления ситуации, поставляя оружие для Украины», — считает политолог.

При этом он подчеркнул, что не только Италия в числе стран, пытающихся отказаться военной помощи Киеву. Германия тоже делала и делает аналогичные попытки — по крайней мере, ограничивает свои ресурсы в данном вопросе, мотивируя это дефицитом военных запасов.

Есть надежда на то, что в скором времени все это вызовет цепную реакцию в ЕС — государства начнут брать пример друг с друга. Ведь по сути, отмечает собеседник, все хотят мира, понимая, что «дальнейший кризис ни к чему хорошему привести не может».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Британия намерена поставить Украине тысячу зенитных управляемых ракет.