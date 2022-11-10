Уникальные кадры стрелкового боя военных РФ с боевиками ВСУ от первого лица

Российские войска отбили позиции боевиков у села Белогоровка в ЛНР. После отступления противника первыми прочесывают местность саперы. Однако мины — не единственная опасность. Эксклюзивные кадры стрелкового боя с украинскими диверсантами — у корреспондента «Известий» Ярослава Богата.

Инженерно-сапереная группа работает по «зеленке». Первые пули в их сторону прилетели именно оттуда. Со стороны лесопосадки. То что в недавно освобожденную лесополосу еще могут заходить диверсанты, наши военные предполагали. Группа бойцов 4-й бригады народной милиции ЛНР выдвинулась на стандартную, боевую и типичную для них задачу — разминирование. Под прикрытием товарищей. Вокруг тихо. Что-то громыхает только вдали.

«Отбитые позиции боевиков под Белогоровкой, эта территория зачищена, но дальше за саперной группой идти, конечно же, не стоит, сейчас они прокладывают дорогу», — пояснил военкор.

Звук шагов — только если металлоискатель молчит. Им прочесывают каждый метр. Кадры со шлема одного из саперов «четверки». Обезвреживают противопехотную осколочную мину. Неподалеку — там где в перспективе может проехать техника — уже противотанковые ловушки. Взрыватель снят, мины превращаются в болванки, за исключением одной, которую извлечь оказалось невозможно. Уничтожать решают дистанционно — с помощью тросса.

Судя по всему, именно этот взрыв и привлек внимание противника. Начался стрелковый бой. Это кадры от первого лица. Инженеры без потерь отступили к своим позициям.

«Не скажу чтобы прямо часто, но бывают натыкаемся, бывают такие контакты, такие стычки», — отметил боец с позывным «Первый».

«После взрыва откуда не возьмись появилась группа противника диверсанты, пришлось вступить в контакт, чтобы отойти обратно, к своим позициям на свой рубеж», — добавил военный с позывным «Жора».

Основная часть задачи, а именно, инженерная разведка дороги, ее разминирование для дальнейшего наступления пехоты и тяжелой техники будет выполнена. Координаты места, где случился контакт, передали коллегам, для удара артиллерией.