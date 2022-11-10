Уникальные кадры: морпехи сняли наступление ВС РФ в Павловке
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Российские подразделения морской пехоты взяли Павловку
Фото, видео: ТАСС / Рогулин Дмитрий; 5-tv.ru
По сообщениям военных с передовой, населенный пункт, несмотря на ожесточенное сопротивление, взят под контроль армии РФ на две трети.
Уникальные кадры сняли в зоне специальной военной операции наши бойцы. На видео наступление на позиции ВСУ в районе села Павловка под Угледаром, в котором по заявлениям Минобороны, приняли участие морпехи Тихоокеанского флота.
Основные бои развернулись в частном секторе. Населенный пункт взят уже на две трети, в эти минуты идет зачистка окраин.
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