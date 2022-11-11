Беспилотник США следит за маневром российских войск в районе Херсона

Западные разведки активно следят за маневром Минобороны России по переводу войск на левый берег Днепра. В регионе сейчас барражирует беспилотник США.

По данным сайта FlightRadar, который позволяет отслеживать полеты, этот борт стартовал из итальянской Сицилии, пролетел над Грецией и Болгарией, а затем начал кружить над водой.

К моменту утреннего выпуска новостей он успел «нарезать» множество кругов и завис примерно посередине Черного моря. Стоит добавить, что обычно на ночь ВВС США возвращали свои дроны на базу в Италии. Но в этот раз решили продлить рейс, чтобы лучше понять замысел российского командования.