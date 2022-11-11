Мэр Херсона Кобец: в районе остаются порядка 80-100 тысяч человек

Около 80-100 тысяч мирного населения все еще осталось в Херсоне, поэтому эвакуация продолжается. Об этом сообщил глава администрации региона Александр Кобец. Он отметил, что это граждане из других микрорайонов и городов.

«Эвакуация продолжается и на сегодняшний день. По нашим подсчетам, в районе 80–100 тысяч людей остаются в городе Херсоне», — объяснил он в эфире на федеральном канале.

К слову, в этот же день в Минобороны сообщили, что переброска подразделений ВС РФ на херсонском направлении завершена. Военные переброшены на левый берег Днепра. Также всем тем, кто решил покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана вся необходимая помощь в этом.

Ранее в оборонном ведомстве объяснили, что решение о переброске войск из Херсона было очень непростым. Главная задача нашей страны — это сохранение жизней личного состава и гражданского населения. Поэтому после доклада командующего объединенной группировкой войск в районе проведения СВО Сергея Суровикина глава Минобороны Сергей Шойгу отдал соответствующий приказ.

Ранее 5-tv.ru сообщил о строительстве надежной линии обороны у Днепра.