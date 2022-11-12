Стало известно, что мешает переговорам Москвы и Киева

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 767

Член Совфеда Цеков назвал позицию Запада ключевой преградой между диалогом РФ и Украины

Стало известно, что мешает переговорам Москвы и Киева

Фото: Paul Zinken / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

На сегодняшний день сами переговоры и уж тем более достижение каких-либо успехов кажутся маловероятными.

Представители российских властей крайне скептично относятся к возможности скорых переговоров между Москвой и Киевом. Основной помехой для зависимого от чужого мнения Зеленского станут настроения, которые испытывает «коллективный Запад». Такое мнение в диалоге с ТАСС высказал член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.

Он отметил, что именно провоцирование Европой и США не дает украинской стороне прийти к необходимости мирного соглашения.

«На мой взгляд, они будут только тогда, когда для этого „созреют“ европейцы и американцы. Если они будут продолжать провоцировать конфликт, то переговоров не будет», — поделился мнением с журналистами политик.

Кроме того, Киев занимает откровенно неприемлемую позицию, требуя от России вернуть территории, граждане которых сами высказались за независимость от Украины и присоединение к РФ.

Представитель Совфеда также добавил, что возвращение к мирному диалогу, который оборвался из-за игнорирования предложений Киевом, обязательно состоится.

«Переговоры в конце концов обязательно будут, но они будут очень тяжелыми, очень сложными», — заметил Цеков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленского застыдили из-за вранья насчет переговоров с Россией.

Тема:
Украинский кризис
10 нояб
Политолог назвал сроки прекращения поставок оружия на Украину: надежда на Папу Римского
10 нояб
Шах и мат: заявление Зеленского о переговорах с Россией раскололо НАТО
9 нояб
NI: слова генсека НАТО Столтенберга стали «холодным душем» для Зеленского
9 нояб
Захарова заявила о готовности РФ к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации
9 нояб
С ума сошли? Негодование британцев в адрес Зеленского и Пенна достигло пика
9 нояб
До последнего украинца: почему США заинтересованы в войне с Россией
9 нояб
Politico: Зеленский заговорил о переговорах с Россией из-за влияния США
9 нояб
«Мечта» для темных времен: зачем власти Украины хотят воскресить Ан-225 «Мрия»
9 нояб
Владимир Зеленский получил «Оскар»
8 нояб
Все по классике: Мария Захарова сравнила беспредел в Одессе с «Окаянными днями» Бунина
+8° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.22
-1.02 61.54
0.54
🧙‍♀ Гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

9:42
«Культурный обмен»: почему Валерия вместо России будет выступать в Узбекистане
9:19
«Неблагодарная»: за что Киркоров обрушился с критикой на Наргиз Закирову
9:01
Тайна завещания: кому оставил в наследство хиты «Ласкового мая» Сергей Кузнецов
8:43
Появилось новое видео момента подрыва Антоновского моста
8:41
Дмитриенко резко опроверг роман с Валиевой: «Не нахожусь в отношениях»
8:24
Русские мерещатся везде: СБУ проводят массовые проверки в Николаеве

Сейчас читают

Появилось новое видео момента подрыва Антоновского моста
Пригожин заступился за вернувшегося в Россию Меладзе: «Оставьте в покое людей!»
Политолог назвал третий «сейсмический разлом», который может привести к мировой войне
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика