Стало известно, что мешает переговорам Москвы и Киева
Член Совфеда Цеков назвал позицию Запада ключевой преградой между диалогом РФ и Украины
Фото: Paul Zinken / ТАСС
На сегодняшний день сами переговоры и уж тем более достижение каких-либо успехов кажутся маловероятными.
Представители российских властей крайне скептично относятся к возможности скорых переговоров между Москвой и Киевом. Основной помехой для зависимого от чужого мнения Зеленского станут настроения, которые испытывает «коллективный Запад». Такое мнение в диалоге с ТАСС высказал член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.
Он отметил, что именно провоцирование Европой и США не дает украинской стороне прийти к необходимости мирного соглашения.
«На мой взгляд, они будут только тогда, когда для этого „созреют“ европейцы и американцы. Если они будут продолжать провоцировать конфликт, то переговоров не будет», — поделился мнением с журналистами политик.
Кроме того, Киев занимает откровенно неприемлемую позицию, требуя от России вернуть территории, граждане которых сами высказались за независимость от Украины и присоединение к РФ.
Представитель Совфеда также добавил, что возвращение к мирному диалогу, который оборвался из-за игнорирования предложений Киевом, обязательно состоится.
«Переговоры в конце концов обязательно будут, но они будут очень тяжелыми, очень сложными», — заметил Цеков.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленского застыдили из-за вранья насчет переговоров с Россией.
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