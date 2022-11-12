Москвичей предупредили о резкой смене погоды в ближайшие дни

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 85

Прогнозы синоптиков пока неутешительные: придется кутаться в теплые вещи.

Москвичей предупредили о резкой смене погоды в ближайшие дни

Фото: ©РИА Новости / Кирилл Каллинико

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Тема:
Погода

Жителей Москвы и Московской области предупредили о резкой смене погоды в ближайшие дни. Если в субботу ветер будет терпимым, то уже в ночь на воскресенье может стать буквально ураганным. В Telegram-канале городского хозяйства столицы появилась информация с просьбой обходить по возможности строения и деревья, которые могут погубить жизнь.

«По прогнозам синоптиков, до утра 13 ноября возможен сильный ветер, его порывы могут достигать 17 м/с. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», — подчеркивалось в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что погодные аномалии наблюдаются не только в столичном регионе, но и на севере. Так, например, в циклон «Филомена» принес в Петербург рекордное тепло, вследствие чего наблюдается разлив каналов — в городе и области периодически льют сильнейшие дожди.

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