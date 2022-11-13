Зеленский назвал адом атаки российских военных в Донбассе
Президент Украины заявил о «невероятно жестоких боях» в результате «страшного натиска» ВС РФ в ходе специальной военной операции.
Фото: © РИА Новости / Константин Морозов
Президент Украины Владимир Зеленский назвал «адом» российские атаки в Донбассе. Соответствующее заявление украинский лидер сделал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
«Российские атаки на Донетчине. Там просто ад. Там ежедневные невероятно жестокие бои», — сказал Владимир Зеленский.
По его словам, российские военнослужащие ведут «страшный натиск».
Доказательством этого стало бегство националистов из населенного пункта Опытное на авдеевском направлении, расположенного в 20 километрах от Донецка. Украинские боевики так быстро покидали территорию, что оставили на месте радиостанции и документы, представляющие оперативный интерес.
Теперь российские военные намерены полностью окружить Авдеевку. Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее отмечал, что российские силы наступают почти по всей линии соприкосновения. Успешному продвижению способствуют удары штурмовиков Су-25 и 152-милимметровые высокоточные снаряды «Краснополь».
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