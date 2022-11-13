«Горжусь собой безумно»: Бузова переехала в свою квартиру за 120 миллионов

Поющая телеведущая впервые ночевала в собственных апартаментах после покупки и длительного ремонта.

Бывшая участница и ведущая реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова переезжает в собственную квартиру после затянувшегося на три года ремонта. Роскошные апартаменты обошлись звезде в 120 миллионов рублей — такова приблизительная стоимость жилья площадью 200 квадратных метров на Мосфильмовской улице столицы. Артистка искала свой дом долго, сменила нескольких риэлторов прежде, чем сделала выбор.

Как только апартаменты мечты нашлись, начался еще один трудный процесс — поиск обоев и прочих строительных материалов для ремонта. Во всем исполнительница принимала непосредственное участие, старалась продумать каждую деталь интерьера. По ее словам, в готовой после ухода рабочих квартире хочется снова и снова осматривать каждый угол, сидеть в новых креслах и спать в своей постели.

«Сегодня я впервые ночевала в своей квартире. Это просто непередаваемые ощущения, когда ты заходишь в свой дом», — поделилась артистка в соцсетях.

Пространство своей новой жизни Бузова оформила богато, но элегантно. Она совместила разные стили, местами добавила контрастные элементы, добавила, чтобы подчеркнуть статус знаменитости, мрамора и золота. И хотя ждать невероятного момента пришлось долго, открыв дверь в свою жилплощадь, Ольга ликовала. Даже видео сняла, на котором танцует, прогуливаясь по дому в нарядном платье алого цвета.

«Первая моя квартира — я счастлива. Я горжусь собой безумно! Особенно приятно осознавать, что все это я сделала сама. Да, долго, да, сложно, все, кто делал ремонт, меня поймут. Но все старания не напрасны. Теперь у меня есть мое гнездышко», — подписала ролик Бузова.

Впереди у поющей телеведущей еще испытания. Теперь нужно перевозить свои вещи, но хлопоты с переездом она сочла ерундой, проблемой, которая меркнет на фоне уже пройденного пути. Кроме того, добавила селебрити, меня ждет еще один этап — это переезд. Первая ночевка принесла много радости звезде. Из голых стен, что были куплены три года назад, она построила квартиру прямиком из грез.

Поклонники поспешили поздравить Бузову с важным событием в жизни. Многие отмечали, что трудолюбивая артистка по праву заслужила каждый шикарный квадратный метр нового дома. Помня, что жилье звезда заранее готовила к возможному появлению ребенка, фанаты пожелали — пусть каждая комната будет использована по назначению.

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