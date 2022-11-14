«Кто-то деньгами, кто-то носки вяжет»: кто из звезд поддерживает новые регионы РФ
В Москве состоялся благотворительный аукцион для сбора помощи жителям освобожденных территорий Донбасса
Фото, видео: 5-tv.ru
В центре столицы собрались благотворители, меценаты, политики, звезды кино и шоу-бизнеса, чтобы провести специальный аукцион.
В Москве прошел благотворительный вечер «Сила добра». В историческом особняке Смирнова в центре столицы собрались благотворители, меценаты, политики, звезды кино и шоу-бизнеса, неравнодушные к судьбе жителей новых регионов России.
По инициативе благотворительного фона «Добро и дело» приглашенные звезды приняли участие в специальном аукционе. В качестве лотов были выставлены уникальные, антикварные экспонаты от медийных личностей. В их числе Николай Бурляев, Сергей Куприк, Олег Чернов, Владимир Стеклов, Елена Драпеко, Сергей Горобченко.
Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Гусев уверен, что Донбасс и Россия — одна страна. В кулуарах благотворительного вечера в беседе с 5-tv.ru он дал эксклюзивный комментарий.
«Без благотворительности не будет победы. Каждый на своем месте помогает нашим ребятам так, как может: кто-то деньги переводит, кто-то „гуманитарку“ отвозит, кто-то носки вяжет. В меру своих сил», — пояснил политик.
Вырученные денежные средства от покупки лотов будут направлены на помощь жителям и беженцам Донбасса, военным Вооруженных сил ВС РФ и госпиталям. Работа добровольцев фонда заключается в том, что они передают гуманитарную помощь всем нуждающимся лично в руки.
«Когда летом освободили Северодонецк, ребята из „Добро и дело“ были первыми, кого увидели жители города, выйдя из подвалов. Они сидели в подвалах месяц. Они вышли и увидели наших добровольцев с продуктами питания», — рассказал депутат Гусев.
Ранее 5-tv.ru писал, что Фонд помощи детям Донбасса отправил медицинское оборудование в ЛДНР.
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