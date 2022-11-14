МО РФ: Киев распространяет фейки о новом призыве в рамках частичной мобилизации

Подконтрольные киевскому режиму издания намеренно распространяют фейковые новости о якобы возобновленном в России призыве в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. Так в ведомстве прокомментировали растущее число обращений граждан по горячей линии с вопросами о прохождении военной службы в качестве мобилизованных или добровольцев.

«Значительная часть звонков обусловлена стремлением киевского режима оказать информационное воздействие на население России. Причиной стало распространение проукраинскими СМИ дезинформации о возобновлении мобилизационных мероприятий в ближайшем будущем», — заявили в Минобороны.

Подчеркивается, что каждому обратившемуся по горячей линии четко разъяснили — частичная мобилизация в стране окончена, ни ее продолжения, и ни возобновления ведомство не планирует. 31 октября на сайте Кремля появилась расшифровка интервью, в котором президент РФ Владимир Путин заявил о завершении призыва. О его начале глава государства объявил 21 сентября.

Как сообщил Путин журналистам, из 300 тысяч мобилизованных граждан 41 тысяча солдат были направлены в боевые подразделения Вооруженных сил. Остальные 259 тысяч, по его словам, не принимают участие в конфликте и на данный момент проходят подготовку на полигонах. В ноябре цифры изменились. Сегодня в боевых действиях принимают участие около 50 тысяч мобилизованных, всего в зоне спецоперации — 80 тысяч.

Спецоперация по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. Москва ответила на просьбу о помощи глав Донецкой и Луганской народных республик после очередного ряда атак со стороны киевского режима. От националистов освобождены два упомянутых региона, а также Херсонская и Запорожская области. По результатам проведенных референдумов, эти территории стали новыми регионами России.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин поручил демобилизовать студентов из Донбасса и отправить их на учебу.