Поговорить хочет, а сам не звонит: Макрон и Путин не общаются

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 45

Песков: контактов между Путиным и Макроном пока не планируется

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Специальная военная операция России

Глава пятой республики публично призывает Россию и Украину к переговорам, но на деле даже не пытается поучаствовать в этом вопросе.

Общение российского лидера Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона пока не планируется. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время ежедневного телефонного брифинга.

«Давно не было ничего субстантивного, какой-то период уже не было телефонных контактов между двумя президентами — Путиным и Макроном. Поэтому пока чего-то субстантивного, к сожалению, мы не можем констатировать», — объяснил представитель Кремля.

Так он прокомментировал призыв лидера пятой республики о наращивании усилий для поиска дипломатического способа урегулирования ситуации на Украине.

Ранее Макрон в эфире радиостанции France Inter заявил о необходимости украинской и российским сторонам сесть за стол переговоров и прийти к мирному решению.

Примечательно, что министр французского Минобороны Себастьян Лекорню ранее заявил об отправке на Украину шести гаубиц CAESAR в ближайшее время. По его словам, это исполнение обещания Парижа о военной помощи, которое дал президент Франции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что парижане заблокировали работу метро из-за роста цен.

Тема:
Специальная военная операция России
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