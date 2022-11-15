Заявление генерала США Милли о переговорах с Россией вызвали истерику у Киева
С высокопоставленным офицером согласны многие представители Пентагона.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Boris Roessler; 5-tv.ru
Заявления США о возможности переговоров России с Украиной вызвали настоящую истерику у Киева.
Как пишет издание Politico со ссылкой на источники, негодование украинских властей вызвали слова американского генерала Марка Милли, который заявил — Украине будет непросто вытеснить российские войска с территорий, на которые рассчитывает Киев. Он не исключил, что сесть за стол переговоров можно будет уже этой зимой. По мнению военного, этому поспособствуют холода, которые замедлят ход боевых действий.
Так, в целом, считают многие представители Пентагона. Автор статьи отмечает, подобные рассуждения так разозлили украинских чиновников, что представители Вашингтона были вынуждены буквально успокаивать своих подопечных. Им пришлось заверить киевские власти в том, что пауза в военных действиях не помешает целям Украины и что США продолжат оказывать ей военную помощь.
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