Заявление генерала США Милли о переговорах с Россией вызвали истерику у Киева

Заявления США о возможности переговоров России с Украиной вызвали настоящую истерику у Киева.

Как пишет издание Politico со ссылкой на источники, негодование украинских властей вызвали слова американского генерала Марка Милли, который заявил — Украине будет непросто вытеснить российские войска с территорий, на которые рассчитывает Киев. Он не исключил, что сесть за стол переговоров можно будет уже этой зимой. По мнению военного, этому поспособствуют холода, которые замедлят ход боевых действий.

Так, в целом, считают многие представители Пентагона. Автор статьи отмечает, подобные рассуждения так разозлили украинских чиновников, что представители Вашингтона были вынуждены буквально успокаивать своих подопечных. Им пришлось заверить киевские власти в том, что пауза в военных действиях не помешает целям Украины и что США продолжат оказывать ей военную помощь.