В ЛНР сообщили о наступлении ВСУ по всей линии

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 107

В ЛНР сообщили о наступлении ВСУ по всей линии от Попасной до Харьковской области

В ЛНР сообщили о наступлении ВСУ по всей линии

Фото: Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Российские бойцы продолжают выполнять свой профессиональный долг, защищая мирных граждан.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наступать по всей линии от Попасной до Харьковской области. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко в эфире «Соловьев Live».

«Украинские войска пытаются прорвать нашу линию обороны практически начиная от населенного пункта Попасная до Харьковской области. По всей линии противник ведет наступательные действия», — сказал военный.

Ситуация на луганском направлении, по его словам, стабильно напряженная. Несколько дней назад российские войска отбили атаку двух ротных групп ВСУ на купянском направлении. Украинские военные хотели пробиться к Куземовке. ВС РФ уничтожили более 120 украинских военнослужащих, шесть танков и пять боевых машин пехоты (БМП).

Кроме того, подразделения России отбили атаку ВСУ на южнодонецком направлении, где было ликвидировано более 80 украинских военных. Перед этим в Минобороны РФ сообщили об отражении атаки со стороны Украины на купянском и краснолиманском направлениях. Враг понес серьезные потери.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе. Войсками и союзными силами освобожден ряд территорий. Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны спецоперации за день.

Тема:
Специальная военная операция России
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