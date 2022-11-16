Минобороны: все выпущенные ракеты ВС РФ попали точно в назначенные цели
Российские военнослужащие продолжают удивлять своим героизмом и пронзительной точностью.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry; Минобороны РФ
Высокоточным оружием был нанесен массированный удар о системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цели были достигнуты, как и все остальные планы ВС РФ. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты поражены. Хотим подчеркнуть, — высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы», — объяснил представитель министерства.
Он также отметил, что опубликованные Польшей фото обломков, обнаруженных в польском селе Пшевудов, идентифицированы ведомстсовм как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.
«Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшевудов якобы „российских ракет“ являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки», — подчеркнул Конашенков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский лидер Джо Байден считает прилетевшие на территорию Польши ракеты украинскими.
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