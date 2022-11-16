Минобороны: все выпущенные ракеты ВС РФ попали точно в назначенные цели

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Российские военнослужащие продолжают удивлять своим героизмом и пронзительной точностью.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry; Минобороны РФ

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Высокоточным оружием был нанесен массированный удар о системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Цели были достигнуты, как и все остальные планы ВС РФ. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты поражены. Хотим подчеркнуть, — высокоточные удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы», — объяснил представитель министерства.

Он также отметил, что опубликованные Польшей фото обломков, обнаруженных в польском селе Пшевудов, идентифицированы ведомстсовм как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

«Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшевудов якобы „российских ракет“ являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки», — подчеркнул Конашенков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский лидер Джо Байден считает прилетевшие на территорию Польши ракеты украинскими.

Тема:
Специальная военная операция России
16 нояб
Тина Канделаки заступилась за Джима Керри после введенных против него санкций
16 нояб
Захарова о фото с привязанными людьми в Херсоне: «Это и есть киевский режим»
16 нояб
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины
16 нояб
В ЛНР сообщили о наступлении ВСУ по всей линии
16 нояб
Герои в халатах: военкор «Известий» показал работу врачей Росгвардии в зоне СВО РФ
16 нояб
Как об стенку горох: Евросоюз устал от «черной дыры» Украины
16 нояб
МО РФ опубликовало видео боевой работы ударных Ка-52 «Аллигатор» и Ми-24
16 нояб
Штурмовики Су-25 и ТОС-1А «Солнцепек»: лучшее видео из зоны СВО за день
16 нояб
Военнослужащий батальона «Пятнашка» рассказал об ушедшем на сторону ВСУ сыне
15 нояб
Заявление генерала США Милли о переговорах с Россией вызвали истерику у Киева
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
60.31
-0.09 62.63
0.47
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 16 ноября

Последние новости

13:16
Дочь покойной Юлии Началовой рассказала, как пережила смерть мамы
13:14
Минобороны: все выпущенные ракеты ВС РФ попали точно в назначенные цели
13:10
Несчастливый билет: десятки петербуржцев стали жертвами турагента
13:06
«Рядом со мной будет настоящая леди»: какая жена нужна Тимуру Батрутдинову
12:55
Прокачку нефти по «Дружбе» остановили после удара по украинской территории
12:55
Польша инициировала созыв Совета НАТО по четвертой статье

Сейчас читают

Сбежавшая в Литву певица Монеточка отправится в тур
Лисовец о превращении 55-летнего Киркорова в лосинах в старушку Шер
Проблемные мужчины: какие сигналы не стоит игнорировать
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика