Мобилизованные получат льготы по кредитным выплатам

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Путин подписал поправки в закон о предоставлении льгот по кредитам для мобилизованных

Мобилизованные получат льготы по кредитным выплатам

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Тема:
Специальная военная операция России

Любой герой, кто встал на защиту нашей родины имеет право на особенные условия по кредиту.

Российский лидер Владимир Путин подписал поправки в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это распоряжение уточняет порядок подтверждения ФНС факта мобилизации гражданина, чтобы ему были предоставлены льготы по оплате кредитов. Поправки опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«В случае, если заемщик при предоставлении требования не представил документы, подтверждающие факт мобилизации участника общества, кредитор вправе запросить у федерального органа исполнительной власти <…> подтверждение о сведений о факте мобилизации участника общества», — говорится в документе.

Также в закон внесены поправки, которые обязуют кредитные организации и банки снять необходимость выплат займа с мобилизованного гражданина РФ в случае гибели его в ходе спецоперации на Украине.

Ранее Путин одобрил предложение Минпромторга о создании программы льготного автокредитования для военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации и их семей.

Теперь получить льготу на покупку транспорта могут не только призванные в рамках частичной мобилизации и члены их семей, но и пенсионеры, ранее служившие в ВС РФ.

Также 5-tv.ru сообщал, что Государственная дума РФ приняла закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, принимавшим участие в специальной военной операции по защите Донбасса.

Тема:
Специальная военная операция России
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