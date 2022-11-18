Мобилизованные получат льготы по кредитным выплатам

Любой герой, кто встал на защиту нашей родины имеет право на особенные условия по кредиту.

Российский лидер Владимир Путин подписал поправки в Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Это распоряжение уточняет порядок подтверждения ФНС факта мобилизации гражданина, чтобы ему были предоставлены льготы по оплате кредитов. Поправки опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

«В случае, если заемщик при предоставлении требования не представил документы, подтверждающие факт мобилизации участника общества, кредитор вправе запросить у федерального органа исполнительной власти <…> подтверждение о сведений о факте мобилизации участника общества», — говорится в документе.

Также в закон внесены поправки, которые обязуют кредитные организации и банки снять необходимость выплат займа с мобилизованного гражданина РФ в случае гибели его в ходе спецоперации на Украине.

Ранее Путин одобрил предложение Минпромторга о создании программы льготного автокредитования для военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации и их семей.

Теперь получить льготу на покупку транспорта могут не только призванные в рамках частичной мобилизации и члены их семей, но и пенсионеры, ранее служившие в ВС РФ.

Также 5-tv.ru сообщал, что Государственная дума РФ приняла закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий добровольцам, принимавшим участие в специальной военной операции по защите Донбасса.