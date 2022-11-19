ВС РФ уничтожили более 60 боевиков ВСУ и иностранных наемников в Харьковской области

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 95

Минобороны сообщило об успешном отражении атаки ВСУ в Харьковской области

Фото, видео: Минобороны РФ

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Тема:
Специальная военная операция России

Попытка наступления была предотвращена благодаря слаженной работе российских военных.

На Купянском направлении российские войска сорвали атаку ВСУ и иностранных наемников. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Активными действиями российских войск сорваны атаки ротных тактических групп ВСУ, усиленных наемниками, из районов населенных пунктов Першотравневое, Кисловка, Крахмальное Харьковской области», — сообщил Конашенков.

Основной удар по группировке войск противника был нанесен огнем артиллерии, при поддержке штурмовой и армейской авиации.

«В результате поражения уничтожено более 60-ти украинских военнослужащих и наемников, три танка, одна боевая машина пехоты и два бронетранспортера», — проинформировал представитель Минобороны.

Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.

Ранее 5-tv.ru писал о продвижении российских войск по всей линии фронта.

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