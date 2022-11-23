Сменил гнев на милость: гендиректор МХАТ простил Бузовой ее выходы на сцену

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 90

Гендиректор МХАТ Кехман назвал Бузову после знакомства с ней симпатичной девушкой

Сменил гнев на милость: гендиректор МХАТ простил Бузовой ее выходы на сцену

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Тема:
Ольга Бузова

Скандал вокруг культурного учреждения разгорелся в прошлом году. Одни возмущались тому, что певице разрешили выступать на сцене, Другие восторгались упорством Бузовой. Равнодушных не было.

Гендиректор МХАТ имени Горького Владимир Кехман изменил мнение об Ольге Бузовой через год после скандала. Напомним, в 2021 году певица внезапно перевоплотилась в актрису и сыграла в спектакле «Чудесный грузин». Тогда одни возмутились тому, что Бузовой позволили выйти на сцену, ведь она не имеет никакого опыта в актерстве, не заканчивала никакой театральный вуз. Другие же похвалили ее за упорство и талант. Кехман после нескольких отыгранных спектаклей убрал постановку из репертуара театра.

«С самой Бузовой я даже не был знаком. Недавно случайно встретился в Шереметьево, мы с ней наконец-то познакомились. Симпатичная девушка», — заявил Кехман в беседе с aif.ru.

При этом, несмотря на знакомство, Кехман по-прежнему считает, что выход Бузовой на сцену был чудовищной ошибкой.

«Я могу выпустить условно тигра в Михайловском театре, но не Бузову. Это невозможно, этого делать нельзя! Ни для какого хайпа, ни для какой публики. А деньги… Знаете, если я начну здесь показывать варьете, у меня вообще все билеты будут проданы», — добавил гендиректор МХАТ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто поет за Ольгу Бузову на самом деле.

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