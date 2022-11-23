Украинская власть продолжает выклянчивать поддержку, несмотря на то, что возможности союзников на пределе.

Запад не имеет права говорить об усталости от поддержки Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге.

«Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства Самостийной.

Министр призвал иностранных союзников «отбросить сомнения», быстрее согласовав девятый пакет ограничительных мер в отношении России. Кроме того, Кулеба указал на необходимость регулярно поставлять боевую технику. В частности, речь идет о системах противовоздушной обороны (ПВО), чтобы поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ).

До этого сообщалось о растущем беспокойстве Киева насчет возможного снижения интенсивности военной помощи. Как отмечали СМИ, арсеналы западных стран стремительно иссякают, из-за чего государства-поставщики сами могут столкнуться с дефицитом.

Помимо этого, группа сенаторов конгресса США обратилась к администрации американского лидера Джо Байдена, призвав направить на Украину разведывательно-ударные беспилотники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, устранит ли Запад президента Украины Владимира Зеленского.