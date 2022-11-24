Политолог Гаспарян об идее украинцев переименовать Россию: «Психиатры должны дать заключение»

Стоит ли воспринимать это предложение всерьез и что изменится, если большинство граждан его поддержит?

На Украине обсуждается очередная неординарная идея, касающаяся России — там предлагается переименовать страну в Московию. Инициаторы изложили свои пожелания в петиции, которую в свою очередь опубликовали на сайте президента Незалежной Владимира Зеленского. Можно ли происходящее воспринимать всерьез, прокомментировал в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru российский политолог и журналист Армен Гаспарян.

Эксперт отметил, что это с аналогичным предложением Украина уже выступала не раз. На его памяти это происходит в течение восьми лет — петиция то пропадает, то появляется снова. Относиться к этому всерьез не стоит, дает понять собеседник. А вот недооценивать тот факт, что сторонникам подобных предложений нужна квалифицированная помощь, нельзя. На лицо все признаки девиантного поведения.

«Если люди восемь лет подряд главную проблему видят в том, чтобы переименовать Российскую Федерацию, наверное, психиатры должны заключение давать. Ну пусть переименуют, могут себя заодно переименовать, еще кого-нибудь — от этого что меняется? Я понимаю, если бы это оказывало влияние ну хотя бы на что-нибудь. А так — ну будет петиция гулять… Ну не наберет 25 тысяч подписей, ну, значит, через месяц ее загрузит следующий громадянин», — пояснил собеседник.

Он добавил, что не считает такую идею попыткой удержать русскоговорящий электорат. Эксперт пояснил, что в стране действуют штрафы за неиспользование «мове», следовательно, ни о каком языковом разделении речи идти не может.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каком году Украина перестанет существовать как государство.