«Держали на холоде»: вернувшиеся в РФ военные рассказали об украинском плену

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 10

Молодые ребята рассказали, как их заставляли петь украинские песни и постоянно избивали.

Фото, видео: Рюмин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Российские военные, которые сегодня, 24 ноября, вернулись из украинского плена, рассказали в эфире о том, что с ними там происходило.

«Все что было постараюсь забыть максимально. Было несладко. Скажу правду, где-то относились нормально, песни заставляли украинские учить, на холоде держали. Я говорю правду. Били, но это… ерунда. Ничего такого. Но, вот, самое ужасное это то, что на холоде держали», — рассказал солдат.

Теперь ребята с нетерпением ждут, пока увидят своих близких.

«Рад просто до невозможности. Благодарю Министерство обороны — вернули, не забыли. Все шикарно. Жив, цел, готов дальше выполнять свои служебные функции», — рассказал один из военных.

Сегодня, после проведения переговоров с подконтрольной Киеву территории, на родину вернулись 50 российских военнопленных. Известно также о том, что им в плену грозила смертельная опасность.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 23 ноября из украинского плена вернулись более 30 российских военнопленных. 35 российских военнослужащих были доставлены самолетами военно-транспортной авиации в Москву на лечение и реабилитацию.

Тема:
Специальная военная операция России
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