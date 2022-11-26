Штатам пришлось организовать ремонтную базу техники на территории Польши, но Киев требует установить такие цеха в зоне СВО.

Постоянно ломающаяся на Украине американская военная техника стала проблемой для Пентагона. Как пишет газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники, Штаты организовали ремонтную базу для поставленных Киеву артиллерийских орудий на территории Польши. Восстановление вышедших из строя вооружений превратилось в приоритетную задачу Европейского командования ВС США.

При этом из Незалежной звучат требования создавать подобные пункты в зоне спецоперации или неподалеку, американцев затягивают в противостояние. Иначе поставленная Западом артиллерия надолго выбывает с полей боевых действий. По данным издания, около трети американских гаубиц, поставленных Украине, непригодны для использования из-за износа или повреждений. Это около 350 установок, которые прямо сейчас находятся в нерабочем состоянии.

Авторы материала подчеркивают: когда одна гаубица выходит из строя, украинские военные начинают активнее пользоваться остальными. Так и объясняется предельно быстрый износ вооружений.

США использовали ту же артиллерию, что отправили на Украину, в Ираке и Афганистане. Однако сравнивать «выносливость» техники в прошлых столкновениях и сейчас некорректно, так как раньше она использовалась не как основное оружие, а как поддержка войск. Из установок, соответственно выпускалось меньше снарядов.

«На данный момент украинские силы выпускают от двух до четырех тысяч артиллерийских снарядов в день… Со временем такой темп вызвал проблемы у украинских солдат, использующих гаубицы M777, например, снаряды летели не так далеко и били неточно», — сказано в статье.

Вашингтон предоставил Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров. Осколки снарядов от этих систем российские военные находили после обстрелов жилых районов, в том числе, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили также самоходные артиллерийские установки PzH 2000 из Германии, САУ Krab из Польши и САУ CAESAR из Франции.

Спецоперация РФ по защите Донбасса продолжается с 24 февраля. После просьбы лидеров республик Донбасса о помощи Москва подключилась к их вооруженному конфликту с киевским режимом. Президент России Владимир Путин отметил, что помимо денацификации и демилитаризации ВСУ Москве необходимо гарантировать собственную безопасность. В сентябре освобожденные от националистов ЛДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по результатам референдумов.

Стоит подчеркнуть, Киев игнорирует все призывы к мирному урегулированию и продолжает требовать от поддерживающего его Запада новые вооружения. Кремль также не раз предупреждал, что поставки США и их партнеров по НАТО лишь затягивают противостояние и делают невозможными переговоры. Москва заявляла, транспорт с зарубежным оружием становится законной целью для российской армии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об успехах отечественных войск при отражении атак националистов в Донбассе.