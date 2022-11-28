Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в некоторых регионах России

В ближайшие дни в некоторых регионах России ожидаются сильные морозы и обильные осадки. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, обильные осадки выпадут в Ростовской области, Краснодарском, Камчатском, Приморском краях и в Крыму.

«На юге погода будет сложной. В Ростовской области прогнозируются снег, мокрый снег, ветер до 20 метров в секунду, гололедица 28–30 ноября, на Черноморском побережье Краснодарского края — ветер до 23 метров в секунду. В Крыму в понедельник будет дождь, ветер до 15-20 метров в секунду, а в последний день месяца — до 22 метров в секунду, в горах — мокрый снег, снег, дождь», — сказал он.

Также в Камчатском крае из-за мощного циклона жителей ожидает мокрый снег, метель, гололедица и ветер до 15-20 метров в секунду, а на побережье до 25-30 метров в секунду. Подобное предстоит пережить и жителям Приморья. Но вместе с тем, там начнется резкий спад температуры.

Кроме того, Вильфанд спрогнозировал погоду и на Донбассе. Так, в Донецкой народной республике (ДНР) в ближайшие дни пройдут дожди, ветер усилится до 15-20 метров в секунду. А в Луганской народной республике (ЛНР) выпадет мокрый снег с дождем, будет гололедица и ветер до 21 метра в секунду.

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