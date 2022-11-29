Военкор «Известий» показал, как подразделения Росгвардии ищут украинских диверсантов

Поиск диверсантов и наблюдателей противника в глубоком тылу не прекращается ни на минуту — это задача для оперативных подразделений Росгвардии. Внешне они ничем не отличаются от тех, кто на передовой: та же техника, то же вооружение. Но действовать приходится куда быстрее: минута промедления, и цель может запросто исчезнуть. Даниил Левин увидел, как это происходит.

Бойцы спецназа осматривают жилой дом. По оперативной информации, на крыше вражеский наблюдатель.

«Группа захвата действует одновременно и оперативно, и при этом не торопясь. Тщательно проверяют каждую комнату, где может быть злоумышленник. Ну и движутся постепенно наверх», — передал военкор Даниил Левин.

В первом подъезде чисто. Военнослужащие спускаются, перемещаются под прикрытием БТР. И снова вверх до девятого этажа. При том, что вес снаряжения на каждом — больше пятидесяти килограммов.

На этот раз никого подозрительного не обнаруживают. Может, успел скрыться. Не исключено, что и тревога была ложной. Рейды по адресам в освобожденных населенных пунктах проходят постоянно. Росгвардейцы обеспечивает надежный тыл. Пока передовые отряды штурмуют Артемовск.

— Продвижение наших войск уже стало гораздо легче и быстрее продвигаемся, — рассказал офицер отряда спецназначения Росгвардии.

— Все равно шаг за шагом, да, хоть сколько-то, но получается? — уточнил Левин.

— Однозначно, на месте не стоим, только вперед!

Территории, которые недавно были украинскими, зачищают не только от диверсантов. В библиотеках оперативники обнаруживают книги с шокирующим искажением истории. Свежие красивые публикации завозились даже в самые отдаленные населенные пункты.

«В новых изданиях отношения между Россией и Украиной иначе как войной не называются. И в 2014-м году, и в то время, когда происходило становление СССР. Ну, а здесь авторы пошли еще дальше! Оказывается, боевые действия были аж с XII по XXI века», — сообщил Даниил Левин.

Ложная информация со страниц должна была полностью изменить восприятие читателей. Не коллаборационизм с фашистами, а освободительная война! Не предатель и палач, а национальный лидер! Детские комиксы, где явно плохие — люди с красными звездами и военнослужащие с триколорами.

«Велась громадная работа, направленная на создание определенного рода впечатлений и создание вот этих антироссийских настроев. И основная задача противника направлена на разжигание этого среди нашего молодого поколения», — заявил офицер Росгвардии.

Новые партии сомнительных изданий становились учебными пособиями для школьников.

«Я сомневаюсь, что их кто-то читал! Взяли, показали там, книгу взяли. Потому что они практически нечитанные», — считает заведующая библиотекой Светлана.

Искажающие историю публикации уже убрали с полок. Скоро фонды пополнятся новыми книгами. Большинство нынешних — ветхие, изданные еще в советские времена.