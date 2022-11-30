«С броней вместо кожи»: Ида Галич назвала Бузову «шоугерл ограниченного тиража»

Телеведущая призналась, что считает Бузову одной из самых выносливых в шоу-бизнесе.

Ида Галич назвала певицу Ольгу Бузову профессионалом и настоящей шоугерл. Своим мнением по поводу звезды блогер поделилась в социальных сетях после шоу, в котором Бузова соревновалась в знаниях со школьниками. Дело в том, что Ольга не смогла правильно ответить на вопрос из школьного курса по физике, но, узнав правильный ответ, посмеялась над своей неудачей.

«20 лет назад у меня был мозг», — поиронизировала Бузова.

Ида Галич призналась, что очень ценит в людях самоиронию. Ольгу она считает одной из самых выносливых в шоу-бизнесе, а медийных персон часто «грызут, унижают и пытаются сломать».

«Самые выносливые с броней вместо кожи такие: ну-ну, я сама сейчас пошучу, милочек, над своими „приколдэсами“, а ты иди еще посиди — желчь пособирай. Можно по-разному относиться к Ольге Игоревне, но она шоумен, точнее шоугерл — профессионал „лимитид эдишн“ (ограниченного тиража — Прим. ред.), что говорится!» — написала Ида Галич в своем блоге.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова не смогла ответить на простой вопрос по физике из школьной программы.