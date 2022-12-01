Ирина Безрукова о сбежавших артистах: «Недостойно плеваться в сторону Родины»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 359

Актриса Ирина Безрукова осудила уехавших из РФ коллег за оскорбление Родины

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Тема:
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Актриса предположила, что сейчас могут испытывать артисты, сменившие Россию на другую страну.

Актриса театра и кино Ирина Безрукова рассказала, что думает о коллегах, променявших Россию на другое место жительства. Своим мнением она поделилась в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

«Ситуация с уехавшими моими коллегами очень непростая. Потому что мы не знаем, что у них происходит в душе. Может быть, кто-то из них жалеет уже. А может, и нет», — отметила знаменитость во время презентации новогодней комедии «Елки».

Однако, по мнению собеседницы, осуждать Россию сейчас со стороны артистов неправильно. Если человек не согласен с мнением страны, не нужно об этом кричать на весь мир. Особенно сейчас. Уехал — деликатно промолчи.

«В любом случае мне кажется, что недостойно плеваться в сторону своей Родины. Если ты решил все-таки уехать — это твой выбор, ты это выбрал, ты уехал!» — заключила Безрукова.

Ирина Безрукова — известная советская и российская актриса, в кино на ее счету более 30 работ, а также десятки театральных ролей — артистка долгие годы служит в Московском губернском театре. Также знаменитость ведет свою программу на канале YouTube, периодически занимается озвучкой анимационных фильмов и успевает совмещать это с общественной работой. В частности, некоторое время была членом Общественной палаты Подмосковья, где курировала вопросы здравоохранения и социальной политики. В личной жизни — была счастлива в браке с актером Игорем Ливановым, который продлился 11 лет, еще 15 — прожила в браке со вторым супругом Сергеем Безруковым. В 2015 году наряду с расставанием с актером знаменитость пережила еще одну трагадию, потеряв единственного сына Андрея. 

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Безрукова раскрыла правду о назревшем в семье Преснякова и Подольской разводе. 

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