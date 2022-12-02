Морозная Канада или жаркая Турция? В каких странах поселились украинские беженцы

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 17

7,8 миллионов граждан выехали из Украины в Польшу. Куда они направились потом?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Arnulf Stoffel; 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

Лидер Христианско-демократическогосоюза Германии Фредерик Пауль считает, что число украинских беженцев в ФРГ стали критическим. Он заявил об этом 1 декабря текущего года. Куда еще отправились беглые граждане Незалежной?

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 7,8 миллионов беженцев выехали из Украины в Польшу. Далее они отправились в другие страны Евросоюза. 5,8 миллиона вернулись на Украину. 

Основные страны миграции беженцев:

  • Польша (1,5 миллиона);
  • Германия (1 миллион);
  • Чехия (460 тысяч);
  • Италия (173 тысячи);
  • Великобритания (146 тысяч);
  • Турция (145 тысяч);
  • Канада (119 тысяч)"

Не лидирующее место Соединенного королевства можно объяснить. До этого стало известно, что в Великобритании центр распределения беженцев из Сирии и Афганистана превратили в нечто похожее на концлагерь. Людей привозили туда на несколько суток, а оставили на месяцы. В брезентовых бараках на тонких ковриках для йоги жили все подряд: беременные женщины, грудные дети, мужчины.

А вот гостеприимные европейцы ужесточают условия для беглых украинцев, в частности, в сфере трудоустройства. Например, уроженцы Незалежной в ФРГ оказались перед фактом: хочешь должность получше — подтверди квалификацию и знание языка. Но, как признаются уставшие волонтеры, на самом деле гостям просто лень.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему наплыв украинских беженцев приведет к бунтам в Европе.

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