Боевики ВСУ, как и обычно, укрывались в жилых и административных зданиях.

По городу Запорожье, который временно находится под контролем Киева, был нанесен ракетный удар. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву запорожской областной военной администрации Александр Старух. По его словам, удар был произведен для разрушения промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале опубликовал фото последствий ночных прилетов в Запорожье. Он отметил, что уничтожено здание администрации, в котором располагались украинские националисты.

«По предварительной информации, сегодня ночью в результате удара уничтожено административное здание в южном пригороде Запорожья. В данном здании находилось расположение боевиков Зеленского. В самом областном центре уничтожена электроподстанция», — написал Рогов.

Ранее ФСБ предотвратила серию терактов в людных местах в Запорожской области. Трое граждан Украины готовили их по заданию спецслужб Незалежной. Как сообщал 5-tv.ru, задержанные сами признались в сотрудничестве с киевским режимом.