В Запорожье уничтожили логово украинских националистов

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 65

Рогов сообщил об ударе по месту дислокации подразделений ВСУ

В Запорожье уничтожили логово украинских националистов

Фото: www.globallookpress.com / Biswarup Ganguly

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Боевики ВСУ, как и обычно, укрывались в жилых и административных зданиях.

По городу Запорожье, который временно находится под контролем Киева, был нанесен ракетный удар. Об этом сообщил глава подконтрольной Киеву запорожской областной военной администрации Александр Старух. По его словам, удар был произведен для разрушения промышленной и энергетической инфраструктуры областного центра.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале опубликовал фото последствий ночных прилетов в Запорожье. Он отметил, что уничтожено здание администрации, в котором располагались украинские националисты.

«По предварительной информации, сегодня ночью в результате удара уничтожено административное здание в южном пригороде Запорожья. В данном здании находилось расположение боевиков Зеленского. В самом областном центре уничтожена электроподстанция», — написал Рогов.

Ранее ФСБ предотвратила серию терактов в людных местах в Запорожской области. Трое граждан Украины готовили их по заданию спецслужб Незалежной. Как сообщал 5-tv.ru, задержанные сами признались в сотрудничестве с киевским режимом.

Тема:
Специальная военная операция России
2 дек
Reuters: компания Airbus планирует отказаться от титана из РФ в ближайшее время
2 дек
Где страх, там и крах: боевики ВСУ паникуют из-за отсутствия приказа отступать
2 дек
ВС РФ приступили к штурму позиций ВСУ в селе Водяное
2 дек
Освобожденные из плена ВСУ военные РФ: «Жестко били, морально унижали»
2 дек
Байден заявил о готовности вести переговоры с Путиным о завершении спецоперации
2 дек
Бойцы РФ ищут украинских радикалов, выехавших из Херсона под видом мирных жителей
2 дек
Пулеметами и минометами по ВСУ: лучшее видео из зоны СВО РФ за день
2 дек
«Я люблю тебя, мама!»: 50 военнопленных РФ вернулись в Россию к родным
1 дек
Боевики ВСУ заставляли российского военнопленного съесть георгиевскую ленту
1 дек
Военкор «Известий» показал, как ведутся бои за Артемовск
-11° Атмосферное давление 782 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
61.15
0.27 63.83
0.78
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 декабря

Последние новости

11:51
Пеле рассказал о своем состоянии после госпитализации
11:38
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Лизы Данченко
11:25
В Запорожье уничтожили логово украинских националистов
11:16
«Не сам человек»: Глюкоза призналась в сложных отношениях с дочерью
10:53
В Приморье потерпел крушение истребитель МиГ-31
10:43
Рассекретили — Прилучный и Брутян ожидают пополнения в семье

Сейчас читают

Военные РФ сняли угрозу захвата Каховской ГЭС
Пусть поет жене в Америке: Леонтьева вычеркнули из "Песни года" вслед за Ротару
Ольга Бузова эмоционально ответила на критику ремейка "Иронии судьбы"
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео