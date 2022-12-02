Российские «Бук-М3» отразили подлую ночную атаку ВСУ

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Расчеты комплексов ПВО «Бук-М3» ночью отразили атаку ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
Специальная военная операция России

Российские военные уничтожили снаряды украинских националистов еще на подлете.

Ночной удар со стороны ВСУ отразили уже стоящие на боевом дежурстве комплексы ПВО. Для контратаки военнослужащие задействовали зенитно-ракетный комплекс «Бук-М3».

«Бук-М3» предназначен для поражения низколетящих целей. Зенитчики засекают противника уже на расстоянии нескольких десятков километров и поражают, в том числе, ракеты HIMARS. На счету этой батареи — десять сбитых реактивных снарядов.

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