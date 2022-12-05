Каждый вылет как первый: как работают группы огневого прикрытия в зоне СВО
Журналисты выяснили, с какими боевыми задачами сталкиваются летчики Западного военного округа.
Фото, видео: 5-tv.ru
Пока ведут бои основные подразделения нашей армии, их собственную безопасность обеспечивают группы огневого прикрытия. Один из таких отрядов относится к авиации Западного военного округа.
Запросы на поддержку вертолетчиков, танкистов или мотострелков приходят по несколько раз в сутки — и днем, и ночью.
Группы прикрытия сопровождают военные колонны и гуманитарные грузы, а также патрулируют местность, чтобы заранее найти огневые точки противника.
Причем каждый вылет в район боевых действий и маршрут возвращения на базу — не повторяет предыдущий.
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