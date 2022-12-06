Удары вертолетов Ка-52 и Ми-24 застали ВСУ врасплох

Все действия экипажи выполняли парами, приближаясь к противнику на максимально низкой высоте.

Российский разведывательный вертолет Ка-52 и ударный Ми-24 нанесли ракетные удары по бронетехнике и живой силе противника. В результате выведен из строя один из пунктов управления ВСУ.

Все действия вертолеты выполняли парами. Сначала скрытно, на максимально низкой высоте, приблизились к противнику, а после атаки благополучно вернулись на базу.