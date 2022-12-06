В Минобороны РФ сообщили о возвращении из плена еще 60 солдат
В Россию из украинского плена вернулись 60 военных
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Теперь солдат ждет лечение и полноценные курсы реабилитации.
Минобороны России сообщило о возвращении 60 военнопленных ВС РФ с Украины.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.
Солдаты были доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Теперь они пройдут лечение и реабилитацию в клиниках Минобороны РФ.
Каждому военному также оказывается необходимая психологическая помощь.
Ранее министерство обороны РФ рассказало, что девять российских военнослужащих возвращены из украинского плена в результате переговоров. Ведомство отметило, что пленным солдатам грозила смертельная опасность.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как боевики ВСУ начали расстреливать «своих» за отказ выполнять приказы.
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