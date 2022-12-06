В Минобороны РФ сообщили о возвращении из плена еще 60 солдат

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 60

В Россию из украинского плена вернулись 60 военных

В Минобороны РФ сообщили о возвращении из плена еще 60 солдат

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Теперь солдат ждет лечение и полноценные курсы реабилитации.

Минобороны России сообщило о возвращении 60 военнопленных ВС РФ с Украины.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.

Солдаты были доставлены в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Теперь они пройдут лечение и реабилитацию в клиниках Минобороны РФ.

Каждому военному также оказывается необходимая психологическая помощь.

Ранее министерство обороны РФ рассказало, что девять российских военнослужащих возвращены из украинского плена в результате переговоров. Ведомство отметило, что пленным солдатам грозила смертельная опасность.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как боевики ВСУ начали расстреливать «своих» за отказ выполнять приказы.

Тема:
Специальная военная операция России
6 дек
Галкин* вышел на связь с поклонниками из-за финансовых трудностей
6 дек
Песков рассказал, что должно стать итогом конфликта на Украине
6 дек
«Мужики успели оттащить»: очевидцы рассказали, как пережили обстрел Донецка
6 дек
Боевики ВСУ начали расстреливать «своих» за отказ выполнять приказы
6 дек
Губернатор Курской области сообщил о возгорании в районе аэродрома
6 дек
«Кочующие» минометы: Военные модернизируют машины, превращая их в грозное оружие
6 дек
Улицы украинских городов ночью погрузились в кромешную тьму
6 дек
Удары вертолетов Ка-52 и Ми-24 застали ВСУ врасплох
6 дек
Один за всех, и все за одного! Лучшее видео из зоны СВО за день
6 дек
В Конгрессе США потребовали аудита выделенных Украине средств
-9° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
62.18
0.41 65.52
0.53
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 декабря

Последние новости

16:38
«Заставим уважать»: военный эксперт рассказал о реальных ракетных запасах РФ
16:29
Галкин* вышел на связь с поклонниками из-за финансовых трудностей
16:20
«Я ему разрешила все»: певица Анита Цой рассказала о частых изменах мужа
16:18
В Новошахтинске мужчина в камуфляже ранил полицейского: главное
16:09
Четкость и смекалка: как бойцы Росгвардии громят противника на Украине
16:03
Киркоров чуть не «убил» поклонницу цветами прямо на сцене — видео

Сейчас читают

Американцы резко изменили позицию по переговорам России и Украины
"Корейцы нам не нужны": ошарашенную Цой вычеркнули из новогоднего "огонька"
Молдавия и Болгария вывели «Турецкий поток» и «Южный газовый коридор» на максимум
"Мы с сыном осиротели": вдовец Наталии Стешенко написал душераздирающее письмо жене

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео