Без отрыва от производства: Бузова лечится под капельницей прямо в гримерной

Звезда «Дома-2», певица и телеведущая Ольга Бузова серьезно заболела, но не устроила себе и часа перерыва между съемками. В личном блоге она пожаловалась на плохое самочувствие — высокую температуру, боль в горле и кашель. Судя по всему, позволить себе остаться дома и посвятить время лечению артистка не может. Капельницу ей оборудовали прямо в гримерной и дали команду «Камера, мотор!».

Врач настоятельно порекомендовал Бузовой соблюдать постельный режим и попросил помолчать. Ради здоровья, а не потому что устал слушать. Десять дней тишины — такое назначение получила звезда и тут же его нарушила. Телеведущая давно славится предельно ответственным отношением к работе, и сегодня, пожалуй, наступил апогей. После капельницы на площадке она отправилась в кадр и говорила шесть часов подряд.

«Мне просто нельзя разговаривать вообще-то… Сказала она после шестичасового мотора», — смеется Бузова с коллегами.

На видео, опубликованном в сторис, голос знаменитости звучит осипшим. Поющая ведущая пообещала поклонникам, что после съемок непременно поедет домой и снова станет послушным пациентом. Артист — профессия не из простых. Так объясняет ситуацию селебрити. Известный факт: как бы трудно ни было, Ольга Бузова отработает концерт или фотосессию.

Своим трудом она заработала на квартиру в Москве — недавно в апартаментах за 120 миллионов рублей завершился ремонт и хозяйка устроила новоселье. Звезда по-прежнему надеется, что бесконечная череда проектов однажды сменится буднями жены и мамы, хотя больше не мечтает об идеальном принце. Бузова решила вопрос, как деловая женщина, публично заявила, что готова стать матерью одиночкой. Пока так.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, Ольга Бузова назвала кандидата на роль отца своего ребенка.

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