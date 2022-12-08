Кремль об ударах украинских беспилотников: «Есть риски терактов»
Песков рассказал об угрозе терактов в Крыму и Севастополе
Фото: Reuters / LEAH MILLIS5
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас принимаются эффективные меры по противодействию террористам.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что риски безопасности Крыма и Севастополя существуют. Однако ситуация находится под полным контролем властей.
Об этом Песков рассказал, отвечая на вопрос журналистов о том, вызывают ли в Кремле опасения попытки Киева наносить удары по территории РФ.
«Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию террористических актов — это первое. Но, с другой стороны, поступающая информация как раз говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию», — сказал Песков.
Напомним, сегодня корабль Черноморского флота сбил беспилотный летательный аппарат в акватории Серного моря в Севастополе.
Накануне, 6 декабря, сообщалось о двух сбитых беспилотниках в Севастополе, еще ранее, 23 ноября, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ударили по пяти беспилотным летательным аппаратам.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Киев угрожает атаковать российские объекты вплоть до Сибири.
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