Кремль об ударах украинских беспилотников: «Есть риски терактов»

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 34

Песков рассказал об угрозе терактов в Крыму и Севастополе

Кремль об ударах украинских беспилотников: «Есть риски терактов»

Фото: Reuters / LEAH MILLIS5

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас принимаются эффективные меры по противодействию террористам.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что риски безопасности Крыма и Севастополя существуют. Однако ситуация находится под полным контролем властей.

Об этом Песков рассказал, отвечая на вопрос журналистов о том, вызывают ли в Кремле опасения попытки Киева наносить удары по территории РФ.

«Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию террористических актов — это первое. Но, с другой стороны, поступающая информация как раз говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию», — сказал Песков.

Напомним, сегодня корабль Черноморского флота сбил беспилотный летательный аппарат в акватории Серного моря в Севастополе.

Накануне, 6 декабря, сообщалось о двух сбитых беспилотниках в Севастополе, еще ранее, 23 ноября, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ударили по пяти беспилотным летательным аппаратам.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Киев угрожает атаковать российские объекты вплоть до Сибири.

Тема:
Спецоперация
8 дек
Солист «Рондо» Александр Иванов ответил Вайкуле на слова о долге СССР артистам: «Гони дальше!»
8 дек
ФСБ арестовала двух граждан России по подозрению в госизмене
8 дек
Зеленский назвал точный год окончания конфликта на Украине
8 дек
В США указали на переломный момент в конфликте на Украине
8 дек
Российские штурмовики Су-25 нанесли ракетные удары по объектам и технике ВСУ
7 дек
«Прострелили ноги»: Российские военные рассказали о пытках в украинском плену
7 дек
Путин: спецоперация — длительный процесс
7 дек
Елена Зеленская раскрыла правду о своих родственниках из России
7 дек
Композитор Андрей Старинцев погиб в Донецке при обстреле со стороны ВСУ
7 дек
«Я буду защищать Родину!» — Лера Кудрявцева заявила о готовности идти на фронт
-8° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
62.94
0.03 65.90
-0.21
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023

Последние новости

14:23
Солист «Рондо» Александр Иванов ответил Вайкуле на слова о долге СССР артистам: «Гони дальше!»
14:14
Кремль об ударах украинских беспилотников: «Есть риски терактов»
14:08
Российские войска уничтожили более 90 польских наемников под Харьковом
14:02
Джигарханян забрал в иной мир родителей Цымбалюк-Романовской
13:50
SHAMAN: Все, что я не получаю от жизни, реализовываю в творчестве
13:46
Госдума приняла закон о запрете суррогатного материнства для иностранцев

Сейчас читают

Как Украина юридически лишила себя Крыма и западных территорий
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
От души: SHAMAN ответил на споры о дальнейшем развитии карьеры без патриотических песен
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео