Кремль об ударах украинских беспилотников: «Есть риски терактов»

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас принимаются эффективные меры по противодействию террористам.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что риски безопасности Крыма и Севастополя существуют. Однако ситуация находится под полным контролем властей.

Об этом Песков рассказал, отвечая на вопрос журналистов о том, вызывают ли в Кремле опасения попытки Киева наносить удары по территории РФ.

«Риски, безусловно, есть, потому что украинская сторона продолжает свою линию на организацию террористических актов — это первое. Но, с другой стороны, поступающая информация как раз говорит о том, что принимаются эффективные меры по противодействию», — сказал Песков.

Напомним, сегодня корабль Черноморского флота сбил беспилотный летательный аппарат в акватории Серного моря в Севастополе.

Накануне, 6 декабря, сообщалось о двух сбитых беспилотниках в Севастополе, еще ранее, 23 ноября, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ударили по пяти беспилотным летательным аппаратам.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Киев угрожает атаковать российские объекты вплоть до Сибири.