Марочко: ВСУ ежедневно отправляют до 500 солдат на артемовское направление
Прибывшие для компенсации потерь солдаты не имеют должного уровня подготовки для участия в боевых действиях.
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan
Вооруженные силы Украины ежедневно оправляют 360-500 человек на артемовское направление, чтобы компенсировать потери личного состава в зоне проведения спецоперации. Об этом в эфире «Радио России» рассказал офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
«Мы ежедневно отмечаем прибытие туда ротно-тактических групп, батальонно-тактических групп. Общая численность — это тоже приблизительно — 360-500 человек. Естественно, это подбрасывается для того, чтобы восполнять потери», — прокомментировал он.
Марочко также отметил, что вновь прибывшие новобранцы не обладают должным уровнем подготовки для участия в военных действиях. Некоторые украинские солдаты не обучались и вовсе.
«Цифры общих потерь украинской армии колоссальные», — в заключение сказал офицер.
6 декабря Марочко рассказывал о катастрофическом положении ВСУ на артемовском направлении. По его словам, у них не хватает боеприпасов и продовольствия.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил гражданам о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками. Москва решила оказать им военную помощь после отказа Киева от урегулирования конфликта мирным путем.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ подорвали свою же пехоту при попытке атаки в Донбассе.
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