Вооруженные силы Украины ежедневно оправляют 360-500 человек на артемовское направление, чтобы компенсировать потери личного состава в зоне проведения спецоперации. Об этом в эфире «Радио России» рассказал офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

«Мы ежедневно отмечаем прибытие туда ротно-тактических групп, батальонно-тактических групп. Общая численность — это тоже приблизительно — 360-500 человек. Естественно, это подбрасывается для того, чтобы восполнять потери», — прокомментировал он.

Марочко также отметил, что вновь прибывшие новобранцы не обладают должным уровнем подготовки для участия в военных действиях. Некоторые украинские солдаты не обучались и вовсе.

«Цифры общих потерь украинской армии колоссальные», — в заключение сказал офицер.

6 декабря Марочко рассказывал о катастрофическом положении ВСУ на артемовском направлении. По его словам, у них не хватает боеприпасов и продовольствия.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил гражданам о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками. Москва решила оказать им военную помощь после отказа Киева от урегулирования конфликта мирным путем.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ подорвали свою же пехоту при попытке атаки в Донбассе.