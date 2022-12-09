Украина обезображена Западом: почему переговоры с Киевом не имеют смысла

«Коллективный Запад» становится похож на героев басни «Лебедь, рак и щука».

Украина полностью подчинена Западу, поэтому страна отказалась от ведения переговоров с Россией. Москва для истинных зачинщиков конфликта является истинным хищником, с которым шутки плохи. Такое мнение выразил заместитель председателя правительства Московской области доктор политических наук, профессор Георгий Филимонов. Он уверен, что благодаря грамотным действиям РФ «единство» коллективного запада начинает разрушаться из-за разных позиций.

«Наглость, глупость и отсутствие тормозов политикума в Киеве пугают страны Запада, понимающие, что стать настоящим военным противником России — равноценно оформлению себе смертного приговора в прямом смысле и в экономическом плане», — приводит его слова издание EADaily.

По мнению профессора, все больше европейских государств призывают к мирным переговорам между Россией и Украиной. Он сравнил стороны западного мира с басней Ивана Крылова «Лебедь, рак и щука». Переговорные позиции разных сторон абсолютно не совпадают. Например, США и Франция невербально заставляют содействовать «диалогу», а Германия намерена становиться гарантом безопасности Европы «от угроз с Востока».

«При этом важно понимать: коллективный Запад не отстаивает интересы Киева — он выступает против России. Самое главное для него — истощить, разделить, уничтожить Россию, и Украина — удобный инструмент. Спрашивать мнение Киева, и уж тем более учитывать его интересы на Западе не намерены», — объяснил Филимонов.

Однако Европе все равно необходимо держать Украину под контролем, поэтому она старается заманить ее, как зайца морковкой. Так эксперт объяснил якобы «открытые двери» НАТО. Альянс давно обещает Зеленскому определенные перспективы по присоединению.

Весь украинский конфликт полезен для западного единства, ведь главная цель — лишить Россию военного преимущества и заставить ее отказаться от геополитической самостоятельности.

«Поэтому о каких-либо переговорах с „хищником“ не может идти и речи. У России, как и любой великой державы, есть объективные интересы, и она будет их отстаивать. Один из них — ликвидация откровенно нацистского, террористического режима у своих границ. Цели СВО, поставленные главой государства, должны быть выполнены», — сообщил доктор политических наук.

Особенно Георгий Филимонов подчеркнул, что нельзя примиряться с националистами, пока Москва не добьется своего. Это стало бы «переносом проблемы в будущее», которое коснется наших детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США указали на переломный момент в конфликте на Украине.