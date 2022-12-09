Военкор «Известий» показал последствия неудачного штурма ВСУ села под Артемовском

Боевики сегодня попытались взять штурмом позиции российских войск в поселке Опытное под Артемовском. Несколько украинских подразделений пошли в наступление с двух флангов, но наши бойцы дали противнику решительный отпор и отбросили его обратно к городу. Военкор «Известий» Денис Кулага был единственным журналистом, который оказался на месте событий.

На военном пикапе с нашими десантниками выходим к первой линии на артемовском фронте — поселку Опытное. Вдоль дороги брошенные позиции украинских силовиков. Еще недавно здесь шли ожесточенные бои.

«Каждое продвижение было метров по сто чуть ли не в сутки. И перекрестки брали долго», — рассказал военнослужащий.

А вот и сам перекресток. Дальше только пешком. Либо на специальной военной технике. У нас есть уникальная возможность выйти на перекресток — это дорога к Бахмуту. Здесь же мы видим следы атаки украинских ДРГ — попытка наступления, здесь лежат погибшие военнослужащие. Здесь вообще очень-очень много погибших военнослужащих со стороны ВСУ. Мы же движемся в ту сторону — там Опытное. Соответственно, там же ключ к самому Артемовску.

По дороге малыми группами вместе с бойцами ВДВ и ЧВК «Вагнера» аккуратно выходим к поселку. Все это время бои на горизонте не смолкают.

«Можно слышать, какая интенсивная работа в самом поселке проводится. Бьют из всех орудий, звучит разный калибр. Вот там промзона, в которой также стоят наши бойцы. Мы же пешком пытаемся дойти непосредственно до первой линии», — рассказал Денис Кулага.

Так называемый железный лес — наш ориентир для первой остановки.

«Обстановка напряженная. Подразделения продвигаются вперед, мы движемся к Бахмуту», — рассказал командир воздушно-десантной роты ВДВ России с позывным «Урок».

Интервью прерывает раздавшаяся стрельба пулемета. Фиксируется очередная попытка прорыва ВСУ. Снова за дело берется артиллерия.

«По пехоте ВСУ близ Опытного и в самом Артемовске сейчас работает исключительно крупный калибр, чтоб охватить как можно большую квадратуру, которую занимает противник. Соответственно, как мы можем видеть, огонь беглый», — рассказал и показал орудие Д-20 за работой военкор «Известий».

Наше дальнейшее движение затруднено, бойцы занимают окопы и готовятся, в случае чего, принять бой. Продолжаем идти пешком — пейзажи в округе неизменны: уничтоженные лесные насаждения и брошенные позиции ВСУ.