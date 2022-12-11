Для военных РФ в зоне СВО организовали новогоднюю полевую почту
Как написать письмо российскому солдату, находящемуся на страже Родины?
Фото, видео: 5-tv.ru
Сотни тысяч солдат встречают зиму вдали от своих родных. Для них организована новогодняя полевая почта.
Писать письма и отправлять подарки нужно, указав следующий адрес: 103400, город Москва-400, и дальше указать номер воинской части и фамилию военнослужащего.
«Москва-400» -- это кодовое обозначение крупнейшего узла фельдъегерско-почтовой связи. Корреспонденция точно не потеряется. Для тех, кто на передовой, важно каждое слово поддержки.
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