Российские войска продолжают громить противника на краснолиманском направлении

ВСУ предпринимают отчаянные контратаки на позиции россиян, неся огромные потери в живой силе и технике.

Вооруженные силы России в ходе специальной военной операции продолжают наступать на краснолиманском направлении, занимая более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что у населенных пунктов Житловка, Площанка и Коломыйчиха Луганской народной республики (ЛНР) противник пытался контратаковать позиции россиян тремя штурмовыми группами, однако встречным огнем был отброшен на исходные позиции. Потери украинских войск при этом составили 65 человек убитыми.

Кроме того, возле села Червоная Диброва и Серебрянского лесничества в ЛНР были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также сообщается, что в районе Красного Лимана и Северска были поражены взвод реактивных систем залпового огня «Град», две артиллерийские батареи 101-й бригады территориальной обороны и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

На донецком направлении российские войска тоже вели наступление, уничтожив до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры того, как сражаются на фронте освобождения Донбасса российские мотострелки, танкисты и летчики.