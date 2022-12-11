Ключ к освобождению ДНР: военный эксперт объяснил стратегическое значение Артемовска

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 658

Военный эксперт Кнутов назвал Артемовск ключом к освобождению всего Донбасса

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Украинские войска продолжают отчаянно цепляться за город, несмотря на гигантские ежедневные потери.

Город Артемовск в Донецкой народной республике (ДНР) имеет стратегическое значение, поэтому бои за него идут крайне упорные. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что из Киева уже слышатся заявления о том, что Бахмут (так называют Артемовск в Незалежной с 2016 года) на самом деле имеет не столь уж принципиальное значение, и ничего страшного не произойдет, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) оттуда отступят. Более того, есть информация, что штаб украинских войск уже вышел из города. Вслед за ним якобы выводятся и регулярные части, место которых занимают подразделения территориальной обороны — «пушечное мясо», которое Киеву не жалко.

Несмотря на подобные заявления и слухи с украинской стороны, киевский режим прекрасно понимает, что освобождение российскими войсками Артемовска будет означать фактический прорыв линии обороны, которая закрывает славянско-краматорский укрепрайон — последний оплот ВСУ в Донбассе.

«Прорыв в районе Артемовска позволяет взломать эту линию. Дальше уже идут Марьинка, Авдеевка, Соледар на юге, Угледар на южно-донецком направлении. Это фактически разрыв линии укреплений, которая с точки зрения киевского режима является ключевой: ее падение будет означать, что останется только последний плацдарм — славянско-краматорская группировка. После нее освобождение Донбасса будет не за горами», — пояснил Кнутов.

Для российской армии освобождение Артемовска открывает хорошие перспективы для наступления на Славянск и Краматорск, а также для фланговых ударов на север и юг с целью освобождения Марьинки и Авдеевки. Оба этих населенных пункта вместе с Артемовском играют ключевую роль с точки зрения обстрелов донецкой агломерации. То есть именно из этих городов ВСУ наносят ракетные удары по мирным жителям Донецка.

Но самое главное, подытожил Кнутов, освобождение Артемовска, а вслед за ним Марьинки и Авдеевки даст российским войскам выход на славянско-краматорский укрепрайон ВСУ с перспективой его разгрома.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал Артемовск в числе самых тяжелых для ВСУ направлений боев. За день до этого украинские боевики попытались взять штурмом позиции российских войск в поселке Опытное вблизи города, однако были отброшены. Для компенсации огромных потерь командование ВСУ направило в Артемовск еще около 500 военнослужащих.

Ранее 5-tv.ru показал кадры того, что сейчас происходит под Артемовском.

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